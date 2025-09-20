Le patrimoine architectural de Mauriac Centre Ville de Mauriac Mauriac

Le patrimoine architectural de Mauriac 20 et 21 septembre

2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

La ville a façonné ses constructions selon son histoire et ses usages. Au détour des rues et des ruelles on aperçoit d’anciennes maisons à l’architecture hétéroclite : médiévale, renaissance, art déco, art nouveau… Partez à la découverte de ce bâti qui fait partie intégrante de notre environnement urbain… vous le verrez, c’est surprenant !

Installée dans un amphithéâtre naturel formé de sept collines, Mauriac est l'une des plus anciennes cités du Cantal née il y a environ 2000 ans. Selon la légende liée à la princesse franque Théodechilde, c'est au VIe siècle que la cité voit le jour. Elle prend son essor au IXe siècle avec la fondation du monastère Saint-Pierre, de statut royal. La ville devient alors un grand centre de pèlerinages. Au XIIe la Basilique Notre-Dame des Miracles est bâtie, d'énormes marchés s'y déroulent. Tout au long du Moyen Âge, Mauriac s'agrandit. Capitale administrative du nord Cantal, Mauriac devient dès les XVIIe – XVIIIe siège des institutions publiques préfigurant ainsi le tribunal et la sous-préfecture actuelle, après qu'au XVIe ait été créé l'un des premiers collèges des jésuites de France.

