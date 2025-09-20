Le Patrimoine Architectural de Sigean Anciens Ateliers de la Maison du Roy Sigean

Le Patrimoine Architectural de Sigean 20 et 21 septembre Anciens Ateliers de la Maison du Roy Aude

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Exposition – Le patrimoine architectural de Sigean

À l’occasion des 42es Journées Européennes du Patrimoine, consacrées au patrimoine architectural, l’Association des Amis du Patrimoine de Sigean et l’Association Sigean Arts & Culture proposent une exposition autour du patrimoine architectural de la ville.

Composée de photographies, de prises de vue artistiques et de textes explicatifs, elle se présente comme une balade historique à travers les rues de Sigean. Accessible à tous les publics, elle met en valeur le patrimoine bâti, matériel et immatériel, et rappelle la nécessité de le préserver.

Evènement en présence des membres contributeurs au projet

Anciens Ateliers de la Maison du Roy Impasse de la Barbacane, 11130 Sigean Sigean 11130 Aude Occitanie 06.26.47.45.08 https://www.facebook.com/patrimoinesigean https://www.facebook.com/patrimoinesigean La Maison du Roy est un vieux bâtiment qui a accueilli Louis XIII puis Louis XIV au cours de leur périple dans le Royaume de France Parking de l’Octroi, route de Port-la-Nouvelle

