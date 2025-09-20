Le Patrimoine Architectural de Taverny Circuit dans Taverny Taverny

Le Patrimoine Architectural de Taverny 20 et 21 septembre Circuit dans Taverny Val-d’Oise

Accès libre – Pas de point de rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Parcourez la ville et partez à la découverte de ses éléments architecturaux, de ses détails patrimoniaux et de ses lieux emblématiques. Dans le cadre de la thématique nationale du week-end, « Le patrimoine architectural », les participants sont invités à réaliser une photographie mettant en valeur un lieu qui leur est cher, une architecture emblématique de la ville, un détail architectonique…

Les plus belles photos seront publiées sur la page Facebook de la ville.

Envoyez vos photos par mail : evenementiel@ville-taverny.fr

Circuit dans Taverny 95150 Taverny Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « mailto:evenementiel@ville-taverny.fr »}]

