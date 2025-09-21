Le Patrimoine Architectural de « Vic-les-Eaux » Office de tourisme à Vic-sur-Cère Vic-sur-Cère

« Vic les Eaux » ou l’aventure thermale de Vic-sur-Cère. Une balade-découverte au cœur de l’ancien quartier thermal. Grande histoire, petites histoires, anecdotes sur l’épopée du thermalisme Vicois… et gros plan sur le patrimoine bâti, témoin de la renommée de la station thermale à la Belle Époque. Visite de la Maison des Eaux Minérales en fin de parcours.

