Le patrimoine architectural de « Vic les Eaux », visite guidée, Office de tourisme à Vic-sur-Cère, Vic-sur-Cère

Informations pratiques

Le patrimoine architectural de « Vic les Eaux », visite guidée Dimanche 20 septembre, 10h00 Office de tourisme à Vic-sur-Cère Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Une balade-découverte au cœur de l’ancien quartier thermal. Grande histoire, petites histoires, anecdotes sur l’épopée du thermalisme Vicois… et gros plan sur le patrimoine bâti, témoin de la renommée de la station thermale à la Belle Époque. Visite de la Maison des Eaux Minérales en fin de parcours. Rdv à l’Office de Tourisme. Renseignements au 04.71.47.50.68

Office de tourisme à Vic-sur-Cère Avenue André Mercier 15800 Vic-sur-Cère Vic-sur-Cère 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471475068

Une balade-découverte au cœur de l’ancien quartier thermal. Grande histoire, petites histoires, anecdotes sur l’épopée du thermalisme Vicois… et gros plan sur le patrimoine bâti, témoin de la de la…

©office de tourisme du Carlades