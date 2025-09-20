Le patrimoine architectural protestant évangélique chapelle Saint-Luc Dunkerque

Le patrimoine architectural protestant évangélique chapelle Saint-Luc Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Le patrimoine architectural protestant évangélique 20 et 21 septembre chapelle Saint-Luc Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dernier vestige des chalets américains d’après-guerre, à la fois lieu de culte et de mémoire, nous vous invitons à découvrir la Chapelle Saint Luc. Elle a accueilli successivement une communauté méthodiste, puis luthérienne, et aujourd’hui évangélique. Elle témoigne ainsi et à sa manière, dans son architecture comme dans son mobilier, de la diversité du protestantisme.

Plus d’informations sur www.chapelle.eodi.org

chapelle Saint-Luc 13 rue du 110 régiment d’infanterie 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.chapelle.eodi.org »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Libre de droit