Le patrimoine bréen Hôtel du Pavillon Brée

Le patrimoine bréen 20 et 21 septembre Hôtel du Pavillon Mayenne

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation des objets et bâtiments du patrimoine de Brée dans le jardin de l’hôtel du Pavillon et visites guidées des bâtiments du 15e au 19e siècle du village.

Hôtel du Pavillon Grande Rue 53150 Brée Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire 0688169293 Relai de poste au 17ème, point de départ des visites guidées relatives au patrimoine architectural du village.

Journées européennes du patrimoine 2025

Joël FORET