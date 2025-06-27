Le patrimoine caché de la médiathèque de Haguenau Haguenau

Des sermonnaires truffés de fake news aux poésies culinaires, en passant par jurisprudences capillotractées et des manuels de censure, venez découvrir quelques pépites des ouvrages anciens conservés à la médiathèque de Haguenau et admirer l’endroit où ils sont conservés, cachés aux yeux de tous.

24 Rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr

English :

From sermons full of fake news to culinary poems, capillotract jurisprudence and censorship manuals, come and discover some of the nuggets of old works kept at the Haguenau media library, and admire the place where they are kept, hidden from everyone?s view.

German :

Von mit Fake News gespickten Predigten über kulinarische Gedichte bis hin zu haarsträubenden Rechtsprechungen und Zensurhandbüchern: Entdecken Sie einige der Nuggets der alten Werke, die in der Mediathek von Haguenau aufbewahrt werden, und bewundern Sie den Ort, an dem sie vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen sind.

Italiano :

Dai sermoni pieni di fake news alle poesie culinarie, dalla giurisprudenza capillare ai manuali di censura, venite a scoprire alcune delle chicche dei vecchi libri conservati alla mediateca di Haguenau e ammirate il luogo in cui sono custoditi, nascosti alla vista di tutti.

Espanol :

Desde sermones llenos de noticias falsas hasta poemas culinarios, jurisprudencia capilar y manuales de censura, venga a descubrir algunas pepitas de los libros antiguos conservados en la mediateca de Haguenau y admire el lugar donde se guardan, ocultos a la vista de todos.

