Le patrimoine céleste de Saint-Nazaire Tumulus de Dissignac Saint-Nazaire

Le patrimoine céleste de Saint-Nazaire Samedi 20 septembre, 21h30 Tumulus de Dissignac Loire-Atlantique

Sans inscription, le public sera accueilli à l’extérieur de la zone clôturée du Tumulus. Les instruments des membres de l’association seront mis à disposition du public

Début : 2025-09-20T21:30:00 – 2025-09-20T23:30:00

De tous temps, le ciel a interpellé les hommes. Certains s’en sont servis pour cadencer la vie agricole, d’autres comme aide à la navigation …

La liste pourrait être longue. Venez découvrir le patrimoine céleste, apprendre à vous y orienter et découvrir les légendes qui se rattachent à ces objets à notre portée.

Tumulus de Dissignac Route de Dissignac, 44600 Saint-Nazaire, France Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228540640 https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-sites-de-visite/tumulus-de-dissignac Le dolmen daterait de 4300 avant J.C.

Une planète réalisée par une des astrophotographes du club d’astronomie de Saint-Nazaire. @Club d’astronomie de Saint-Nazaire