LE PATRIMOINE D’ARGELÈS-SUR-MER Argelès-sur-Mer

LE PATRIMOINE D’ARGELÈS-SUR-MER

4 Place des Castellans Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : Mercredi 2025-03-06 09:30:00

fin : 2026-10-11 13:00:00

2025-03-06 2025-03-07 2025-03-10 2025-03-11 2025-03-12 2025-03-13 2025-03-14 2025-03-17 2025-03-18 2025-03-19 2025-03-20 2025-03-21 2025-03-24 2025-03-25 2025-03-26 2025-03-27 2025-03-28 2025-03-31 2025-04-01 2025-04-02

La tour de la Massane, l’église Notre-Dame-del-Prat, les dolmens d’Argelès… Connaissez-vous vraiment tous ces sites ?

Venez tester vos connaissances à la Casa de l’Albera.

Gratuit pour les Argelésiens et les mineurs accompagnés de leurs parents….

English :

The Massane tower, Notre-Dame-del-Prat church, Argelès dolmens? Do you really know all these sites?

Come and test your knowledge at Casa de l?Albera.

Free for Argelés residents and minors accompanied by their parents….

German :

Der Massane-Turm, die Kirche Notre-Dame-del-Prat, die Dolmen von Argelès? Kennen Sie all diese Sehenswürdigkeiten wirklich?

Testen Sie Ihr Wissen in der Casa de l’Albera.

Kostenlos für Argelesians und Minderjährige in Begleitung ihrer Eltern….

Italiano :

La torre di Massane, la chiesa di Notre-Dame-del-Prat, i dolmen di Argelès? Conoscete davvero tutti questi siti?

Venite a testare le vostre conoscenze alla Casa de l’Albera.

Gratuito per i residenti di Argelés e per i minori accompagnati dai genitori….

Espanol :

¿La torre de Massane, la iglesia de Notre-Dame-del-Prat, los dólmenes de Argelès? ¿Conoce realmente todos estos lugares?

Venga a poner a prueba sus conocimientos en la Casa de l’Albera.

Gratuito para los residentes de Argelés y los menores acompañados de sus padres….

