Le patrimoine de Bourbourg, Association Parts de mémoire, Bourbourg
samedi 19 septembre 2026 · Association Parts de mémoire · Bourbourg
Informations pratiques
Le patrimoine de Bourbourg 19 et 20 septembre Association Parts de mémoire Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’association « Parts de mémoire » vous propose des visites commentées de l’écomusée et des vitraux de l’église Saint-Jean-Baptiste (XIIIe siècle).
Association Parts de mémoire 28, place du marché aux chevaux, 59630 Bourbourg Bourbourg 59630 Nord Hauts-de-France
L’association « Parts de mémoire » vous propose des visites commentées de l’écomusée et des vitraux de l’église Saint-Jean-Baptiste (XIIIe siècle).