Le patrimoine de Bourbourg, Association Parts de mémoire, Bourbourg

Informations pratiques

Le patrimoine de Bourbourg 19 et 20 septembre Association Parts de mémoire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’association « Parts de mémoire » vous propose des visites commentées de l’écomusée et des vitraux de l’église Saint-Jean-Baptiste (XIIIe siècle).

Association Parts de mémoire 28, place du marché aux chevaux, 59630 Bourbourg Bourbourg 59630 Nord Hauts-de-France

L’association « Parts de mémoire » vous propose des visites commentées de l’écomusée et des vitraux de l’église Saint-Jean-Baptiste (XIIIe siècle).