Le patrimoine de Freneuse-sur-Risle en Lumière

EGLISE SAINT OUEN DE FRENEUSE SUR RISLE Freneuse-sur-Risle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Cette manifestation se déroulera dans l’Eglise Saint-Ouen de Freneuse-sur-risle sous forme d’une présentation des vitraux et du retable Lourdel qui orne l’autel. .

EGLISE SAINT OUEN DE FRENEUSE SUR RISLE Freneuse-sur-Risle 27290 Eure Normandie +33 2 32 42 70 36 freneuse.sur.risle@orange.fr

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English : Le patrimoine de Freneuse-sur-Risle en Lumière

L’événement Le patrimoine de Freneuse-sur-Risle en Lumière Freneuse-sur-Risle a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure