Le patrimoine de Freneuse-sur-Risle en Lumière Freneuse-sur-Risle
Le patrimoine de Freneuse-sur-Risle en Lumière Freneuse-sur-Risle dimanche 31 mai 2026.
Le patrimoine de Freneuse-sur-Risle en Lumière
EGLISE SAINT OUEN DE FRENEUSE SUR RISLE Freneuse-sur-Risle Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Cette manifestation se déroulera dans l’Eglise Saint-Ouen de Freneuse-sur-risle sous forme d’une présentation des vitraux et du retable Lourdel qui orne l’autel. .
EGLISE SAINT OUEN DE FRENEUSE SUR RISLE Freneuse-sur-Risle 27290 Eure Normandie +33 2 32 42 70 36 freneuse.sur.risle@orange.fr
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English : Le patrimoine de Freneuse-sur-Risle en Lumière
L’événement Le patrimoine de Freneuse-sur-Risle en Lumière Freneuse-sur-Risle a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure