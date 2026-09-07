AGENDA · Salindres
Le patrimoine de l’école, École Marcel-Pagnol, Salindres
samedi 19 septembre 2026 · École Marcel-Pagnol · Salindres
Informations pratiques
Le patrimoine de l’école Samedi 19 septembre, 10h00 École Marcel-Pagnol Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Projection de “Mon maître d’école” au temple (16h) et conférence de René Doussière sur “Les instituteurs et institutrices du Gard en 1926” (17h30).
École Marcel-Pagnol Rue Pasteur, Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 13 »}]
Expo photo à l’occasion des 50 ans de l’école de Salindres et reconstitution d’une classe de l’époque (dès 10h).
À voir aussi à Salindres (Gard)
- Grand vide-greniers, Esplanade Huguette Barrot (place du collège), Salindres 13 septembre 2026
- 50 ans de l’école primaire Marcel-Pagnol, École Marcel-Pagnol, Salindres 16 septembre 2026
- Tennis de table, Complexe sportif Yves Comte, Salindres 19 septembre 2026
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