Le patrimoine de l’école, École Marcel-Pagnol, Salindres

Informations pratiques

Le patrimoine de l’école Samedi 19 septembre, 10h00 École Marcel-Pagnol Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Projection de “Mon maître d’école” au temple (16h) et conférence de René Doussière sur “Les instituteurs et institutrices du Gard en 1926” (17h30).

École Marcel-Pagnol Rue Pasteur, Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 13 »}]

Expo photo à l’occasion des 50 ans de l’école de Salindres et reconstitution d’une classe de l’époque (dès 10h).