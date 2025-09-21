Le patrimoine de Nivigne et Suran Mairie de Nivigne et Suran Nivigne et Suran
Le patrimoine de Nivigne et Suran Mairie de Nivigne et Suran Nivigne et Suran dimanche 21 septembre 2025.
Le patrimoine de Nivigne et Suran Dimanche 21 septembre, 14h00 Mairie de Nivigne et Suran Ain
Salle du Conseil – Mairie de Nivigne et Suran
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Venez découvrir le patrimoine de Nivigne et Suran et son histoire à travers une exposition et la projection d’une vidéo.
Mairie de Nivigne et Suran 1 place de la Mairie 01250 Nivigne et Suran Nivigne et Suran 01250 Chavannes-sur-Suran Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474517052 https://www.nivigne-et-suran.fr
Journées européennes du patrimoine 2025
René Borrel / Céline Helleringer