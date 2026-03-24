Le patrimoine de Saint Germain de Fresney rue la Liberté Saint-Germain-de-Fresney

Le patrimoine de Saint Germain de Fresney

rue la Liberté Eglise Saint Germain d’Auxerre Saint-Germain-de-Fresney Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Visite guidée à 16h30 de l’église Saint Germain d’Auxerre et de son site classé. Le soir, illumibations aux chandelles de l’église. .

rue la Liberté Eglise Saint Germain d’Auxerre Saint-Germain-de-Fresney 27220 Eure Normandie +33 6 28 34 26 67 christine.glorennec@gmail.com

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English : Le patrimoine de Saint Germain de Fresney

L’événement Le patrimoine de Saint Germain de Fresney Saint-Germain-de-Fresney a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure