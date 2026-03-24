Le patrimoine de Saint Germain de Fresney rue la Liberté Saint-Germain-de-Fresney
Le patrimoine de Saint Germain de Fresney rue la Liberté Saint-Germain-de-Fresney samedi 30 mai 2026.
Le patrimoine de Saint Germain de Fresney
rue la Liberté Eglise Saint Germain d’Auxerre Saint-Germain-de-Fresney Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Visite guidée à 16h30 de l’église Saint Germain d’Auxerre et de son site classé. Le soir, illumibations aux chandelles de l’église. .
rue la Liberté Eglise Saint Germain d’Auxerre Saint-Germain-de-Fresney 27220 Eure Normandie +33 6 28 34 26 67 christine.glorennec@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le patrimoine de Saint Germain de Fresney
L’événement Le patrimoine de Saint Germain de Fresney Saint-Germain-de-Fresney a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure