Le patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles, une dynamique pour l’avenir Salle Joséphine Baker Saint-Médard-en-Jalles

Mettre le patrimoine en projet : le Ceser propose un cheminement !

Comment passer de l’intention à l’action ?

Comment mobiliser le patrimoine au service du territoire et de ses habitants ?

Le Ceser propose des pistes de réflexion, des leviers à activer, des préconisations, en s’appuyant sur l’ensemble de la chaîne patrimoniale.

Cette présentation sera suivie d’un débat : « Que peut apporter notre patrimoine aujourd’hui et demain ? Quelle dynamique peut-il engendrer ? »

La ville s’est construite autour de cinq métiers les blanchisseuses, les sylviculteurs, les vignerons, les maraichers et les poudriers.

Ainsi, la poudrerie est devenue « ArianeGroup », un levier pour la dynamique du territoire. Et Saint-Médard-en-Jalles compte aussi des bâtiments ainsi que des activités sportives, des espaces verts liés à la Jalle qui sont aussi notre patrimoine.

Et vous ? Qu’en pensez-Vous ? Avez-vous des propositions ?

Salle Joséphine Baker 9, route de Saint-Aubin – 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Présentation par le Ceser Nouvelle Aquitaine de son rapport « Les patrimoines, leviers de développement des territoires »

