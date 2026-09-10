Le patrimoine de Saint-Sulpice, hier et aujourd’hui : expo photo & photo mystère, Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Sulpice-et-Cameyrac

Informations pratiques

Le patrimoine de Saint-Sulpice, hier et aujourd’hui : expo photo & photo mystère Dimanche 20 septembre, 09h00 Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-et-Cameyrac Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

À quoi ressemblait Saint-Sulpice-et-Cameyrac autrefois ?

Découvrez les principaux lieux et monuments de la commune à travers une sélection de photographies anciennes du début du XXe siècle, mises en regard avec des vues actuelles prises aux mêmes endroits.

Au fil de l’exposition, ouvrez l’œil : une photo mystère s’est glissée parmi les images et ne représente pas Saint-Sulpice-et-Cameyrac !

Saurez-vous retrouver l’intruse ? Déposez votre réponse dans l’urne prévue à cet effet. Cinq participants seront tirés au sort vers 12h30/13h et remporteront des bons d’achat à utiliser auprès des commerçants du marché.

Une manière ludique et familiale de redécouvrir l’évolution de notre commune et de son patrimoine.

Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-et-Cameyrac 15 avenue de Maucaillou, 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac Saint-Sulpice-et-Cameyrac 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 30 84 13 https://www.facebook.com/saintsulpiceetcameyrac/ https://www.facebook.com/saintsulpiceetcameyrac/ La bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-et-Cameyrac est un lieu culturel de proximité, ouvert à tous. Tout au long de l’année, elle propose des temps de lecture, des animations, des rencontres et des expositions.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, elle accueille une exposition consacrée à l’évolution de la commune à travers des photographies anciennes et contemporaines, ainsi qu’un jeu participatif autour d’une « photo mystère ». Accès libre. Un parking se trouve à proximité immédiate de la bibliothèque. Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose des aménagements nécessaires pour accueillir le public dans de bonnes conditions. La bibliothèque est facilement accessible depuis le centre de Saint-Sulpice-et-Cameyrac.

À quoi ressemblait Saint-Sulpice-et-Cameyrac autrefois ?

©mairiedesaintsulpiceetcameyrac