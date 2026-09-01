LE PATRIMOINE DE VINGRAU À TRAVERS L’ART Vingrau
samedi 19 septembre 2026 · Vingrau
Informations pratiques
Vingrau
LE PATRIMOINE DE VINGRAU À TRAVERS L’ART
29 Rue Mal Joffre Vingrau Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le patrimoine de la commune à travers l’art avec la participation des associations Vingrau Patrimoine et El Taller.
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29 Rue Mal Joffre Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73
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English :
Come discover the town’s heritage through art, with the participation of the organizations Vingrau Patrimoine and El Taller.
L’événement LE PATRIMOINE DE VINGRAU À TRAVERS L’ART Vingrau a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME