Le patrimoine de Wasselonne, friche industrielle, architecture et cartographie Mairie Wasselonne

Le patrimoine de Wasselonne, friche industrielle, architecture et cartographie 20 et 21 septembre Mairie Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le patrimoine de Wasselonne est mis en valeur à travers plusieurs volets complémentaires : la reconversion de la filature EBEL, présentée dans un projet de fin d’études de Théa Scheuer-Rothan, une sélection d’ouvrages sur l’architecture, proposée par la bibliothèque de Wasselonne, ainsi que la découverte du grand plan de Wasselonne, daté de 1732.

Mairie 7 place du Général Leclerc, 67310 Wasselonne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est 03 88 59 12 00 http://www.wasselonne.fr Le 24 avril 1848, par 11 voix contre une et un bulletin blanc, le conseil municipal vota la construction d'une halle au blé de 34 mètres de long et de 19 mètres de large, surmontée, dans sa partie centrale face à la route, de deux étages : le premier destiné aux bureaux de la mairie, le deuxième à la justice de paix.

© Wasselonne en Fête