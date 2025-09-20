Le Patrimoine des Pitchouns Patrimoine autour de l’église Notre Dame du Lac Le Thor

Le Thor met un accent particulier sur les tout-petits, de 0 à 6 ans. Fort du succès de la première édition du Patrimoine des Pitchouns en 2024, l’événement est reconduit en 2025.

Pour capter l’attention des plus jeunes, rien de tel que l’immersion sur le terrain. Le patrimoine se découvre avec les yeux… mais aussi avec le cœur ! Il suscite l’émerveillement. En partenariat cette année avec le service Petite Enfance de la CCPSMV et l’école de musique et de danse, les 0-6 ans seront invités, avec leurs familles, à explorer la ville d’une manière originale : appréhender le patrimoine avec les cinq sens, à travers des activités ludiques et interactives.

Un spectacle interactif leur sera offert à 11h, avec la Cie Ekoélé.

Patrimoine autour de l’église Notre Dame du Lac Place de l’église, 84250 Le Thor Le Thor 84250 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

