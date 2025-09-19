Le Patrimoine en fête st paul lez durance Saint-Paul-lès-Durance

Le Patrimoine en fête 19 – 21 septembre st paul lez durance Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:+ – 2025-09-19T23:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Tout le week-end:

Ouverture et visite de l’Eglise et de la Grotte du village

Exposition photos anciennes au Belvédère

Découverte pédestre du village

Vendredi 19/09:

19h – Apéritif d’ouverture

20h45 – Feu d’artifice

21h – Concert gospel TGGG

Samedi 20/09:

10h – Marché des créateurs

14h30 – Atelier enfants « mission poisson impossible »

15h – Décore ton monument ST Paulais

18h30 – Soirée musicale

Dimanche 21/09:

10h – Classe d’autrefois

11h – Balade à vélo « A la découverte du village »

14h – Cinéma « Les chèvres de ma mère »

17h30 – Spectacle CIAM

st paul lez durance place jean santini, 13115 st paul lez durance Saint-Paul-lès-Durance 13115 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

