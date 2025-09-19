Le Patrimoine en fête st paul lez durance Saint-Paul-lès-Durance
Le Patrimoine en fête st paul lez durance Saint-Paul-lès-Durance vendredi 19 septembre 2025.
Le Patrimoine en fête 19 – 21 septembre st paul lez durance Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T19:+ – 2025-09-19T23:+
Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+
Tout le week-end:
Ouverture et visite de l’Eglise et de la Grotte du village
Exposition photos anciennes au Belvédère
Découverte pédestre du village
Vendredi 19/09:
19h – Apéritif d’ouverture
20h45 – Feu d’artifice
21h – Concert gospel TGGG
Samedi 20/09:
10h – Marché des créateurs
14h30 – Atelier enfants « mission poisson impossible »
15h – Décore ton monument ST Paulais
18h30 – Soirée musicale
Dimanche 21/09:
10h – Classe d’autrefois
11h – Balade à vélo « A la découverte du village »
14h – Cinéma « Les chèvres de ma mère »
17h30 – Spectacle CIAM
st paul lez durance place jean santini, 13115 st paul lez durance Saint-Paul-lès-Durance 13115 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
