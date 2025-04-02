Le patrimoine en s’amusant Mulhouse

Grâce à divers jeux ou puzzles créés par la Mission Ville d’Art et d’Histoire, vos enfants peuvent apprendre plein de choses sur le patrimoine de Mulhouse tout en s’amusant ! A partir de 5 ans.

5 rue Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

Thanks to various games and puzzles created by the Mission Ville d’Art et d’Histoire, your children can learn all about Mulhouse’s heritage while having fun! For ages 5 and up.

German :

Dank verschiedener Spiele oder Puzzles, die von der Mission Ville d’Art et d’Histoire (Stadt der Kunst und Geschichte) entwickelt wurden, können Ihre Kinder viel über das Kulturerbe von Mulhouse lernen und dabei auch noch Spaß haben! Ab 5 Jahren.

Italiano :

Grazie a vari giochi e puzzle creati dalla Mission Ville d’Art et d’Histoire, i vostri bambini potranno imparare tutto sul patrimonio di Mulhouse divertendosi! Per bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

Gracias a los distintos juegos y rompecabezas creados por la Mission Ville d’Art et d’Histoire, sus hijos podrán aprender todo sobre el patrimonio de Mulhouse mientras se divierten Para niños a partir de 5 años.

