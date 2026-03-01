Le patrimoine en s’amusant

5 rue Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-18 13:00:00

fin : 2026-05-27 18:30:00

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Grâce à divers jeux ou puzzles créés par la Mission Ville d’Art et d’Histoire, vos enfants peuvent apprendre plein de choses sur le patrimoine de Mulhouse tout en s’amusant ! A partir de 5 ans.

Grâce à divers jeux ou puzzles créés par la Mission Ville d’Art et d’Histoire, vos enfants peuvent apprendre plein de choses sur le patrimoine de Mulhouse tout en s’amusant !

A partir de 5 ans. 0 .

5 rue Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

Thanks to various games and puzzles created by the Mission Ville d’Art et d’Histoire, your children can learn all about Mulhouse’s heritage while having fun! For ages 5 and up.

L’événement Le patrimoine en s’amusant Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace