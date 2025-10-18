Le patrimoine et les Vins de Saint-Vallier Salle Désiré Valette Saint-Vallier

Le patrimoine et les Vins de Saint-Vallier Salle Désiré Valette Saint-Vallier samedi 18 octobre 2025.

Le patrimoine et les Vins de Saint-Vallier

Salle Désiré Valette Avenue Désiré Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

De l’Antiquité à nos jours: visite des coulisse de la salle Désiré Valette (loges, système Eiffel unique du plancher de la salle) et dégustation des Vins de St Vallier. Départ: 10h00 et 18h. Dans le cadre de Vignobles en scène 2025.

.

Salle Désiré Valette Avenue Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr

English :

From Antiquity to the present day: visit the backstage area of the Salle Désiré Valette (dressing rooms, unique Eiffel system of the auditorium floor) and taste the wines of St Vallier. Departures: 10am and 6pm. As part of Vignobles en scène 2025.

German :

Von der Antike bis heute: Besichtigung der Kulissen des Saals Désiré Valette (Logen, einzigartiges Eiffelsystem im Boden des Saals) und Weinprobe mit Weinen aus St. Vallier. Abfahrt: 10.00 Uhr und 18.00 Uhr. Im Rahmen von « Vignobles en scène 2025 ».

Italiano :

Dall’antichità ai giorni nostri: visita dietro le quinte della Salle Désiré Valette (camerini, sistema Eiffel unico al mondo sul pavimento dell’auditorium) e degustazione di vini St Vallier. Partenze: alle 10.00 e alle 18.00. Nell’ambito di Vignobles en scène 2025.

Espanol :

De la Antigüedad a nuestros días: visita entre bastidores de la Salle Désiré Valette (camerinos, sistema Eiffel único en el suelo del auditorio) y degustación de vinos St Vallier. Salidas: 10:00 y 18:00 h. En el marco de Vignobles en scène 2025.

L’événement Le patrimoine et les Vins de Saint-Vallier Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche