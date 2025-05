LE PATRIMOINE GALLO-ROMAIN EN PAYS DE LANGRES – Langres, 4 juin 2025 07:00, Langres.

La cité d’Andemantunnum (Langres), capitale des lingons, cristallise la romanisation progressive du territoire à travers la redéfinition de son tissu urbain et sa monumentalisation. Son rôle stratégique en faisait un centre administratif et économique majeur.

À proximité, la villa d’Andilly-en-Bassigny illustre l’essor des grandes exploitations agricoles, combinant résidence aristocratique et production. Le mausolée de Faverolles, édifice monumental du Ier siècle, rappelle quant à lui l’importance du prestige funéraire pour les lingons. Enfin, Bourbonne-les-Bains et son complexe thermal témoigne d’une utilisation maîtrisée de l’eau et de sa sanctuarisation. Aujourd’hui, ces vestiges offrent une lecture fascinante de l’Antiquité en territoire lingon. Cette exposition est réalisée par le service Patrimoine PAH (PETR du Pays de Langres) en lien avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est Service régional de l’archéologie (SRA). .

Maison Renaissance

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 20 patrimoine@langres.fr

