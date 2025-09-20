Le Patrimoine industriel de Charenton-le-Pont – Parcours audioguidé Parcours « Charenton-le-Pont : patrimoine industriel » Charenton-le-Pont

Parcours « Charenton-le-Pont : patrimoine industriel »

Nouveau parcours audio-guidé, réalisé avec les élèves du collège de la Cerisaie et du Lycée Robert Schuman.

Découvrez cinq anciens sites industriels en vous baladant dans la ville. Flasher la borne et écouter l’histoire du site :

L’usine Daudé (emplacement de l’actuel Monoprix) : 75 rue de Paris.

Les Forges à l’anglaise (lycée Robert Shuman) : 2 rue de l’Embarcadère.

Le quartier de Bercy (médiathèque de Bercy) : 7-9 rue du Nouveau Bercy.

L’entreprise Byrrh (assistance publique des hôpitaux de Paris) : 26-32 rue Necker/14 rue du Port aux Lions

L’entreprise Nicolas (site de la Coupole) : 3 place des Marseillais

