Le patrimoine mondial se fête Route de Chalain Doucier
Le patrimoine mondial se fête Route de Chalain Doucier dimanche 19 avril 2026.
Le patrimoine mondial se fête
Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Le patrimoine mondial se fête dans les 9 sites inscrits au patrimoine mondial en Bourgogne Franche Comté.
Au programme au Domaine de Chalain le dimanche 19 avril de 10h à 17h:
• Jeux et animations autour du Patrimoine mondial
• Visite guidée Dis-moi c’est quoi les sites lacustres de Chalain ? à 11 h et 14 h 30 Durée 45 min. Sur inscription à votre arrivée Max 25 personnes
Animations et parking gratuits. Maintenu en cas de pluie. .
Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 78 78 chalain@chalain.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le patrimoine mondial se fête
L’événement Le patrimoine mondial se fête Doucier a été mis à jour le 2026-03-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)