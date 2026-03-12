Le patrimoine mondial se fête Route de Chalain Doucier

Le patrimoine mondial se fête

Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le patrimoine mondial se fête dans les 9 sites inscrits au patrimoine mondial en Bourgogne Franche Comté.

Au programme au Domaine de Chalain le dimanche 19 avril de 10h à 17h:

• Jeux et animations autour du Patrimoine mondial

• Visite guidée Dis-moi c’est quoi les sites lacustres de Chalain ? à 11 h et 14 h 30 Durée 45 min. Sur inscription à votre arrivée Max 25 personnes

Animations et parking gratuits. Maintenu en cas de pluie. .

Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 78 78 chalain@chalain.com

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English : Le patrimoine mondial se fête

L’événement Le patrimoine mondial se fête Doucier a été mis à jour le 2026-03-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)