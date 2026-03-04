Le patrimoine ouvre ses coffres autour de la musique ., Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Entrée libre
Musique et Patrimoine
Venez découvrir nos réserves autour de la musique : partitions musicales, partitions chorégraphiques, livrets de théâtre,… ces inédites collections artistiques n’attendent que vous pour se dévoiler !
Samedi 18/04/2026, 10h30-12, rdv au niveau -1
Sur inscription à biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr.
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Bibliothèques de Bordeaux