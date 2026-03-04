Le patrimoine ouvre ses coffres autour de la musique ., Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Le patrimoine ouvre ses coffres autour de la musique . Samedi 18 avril, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Musique et Patrimoine

Venez découvrir nos réserves autour de la musique : partitions musicales, partitions chorégraphiques, livrets de théâtre,… ces inédites collections artistiques n’attendent que vous pour se dévoiler !

Samedi 18/04/2026, 10h30-12, rdv au niveau -1

Sur inscription à biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « mailto:biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

