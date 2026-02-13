Le Patrimoine ouvre ses coffres – Penser l’âme, étudier l’esprit, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Le Patrimoine ouvre ses coffres – Penser l’âme, étudier l’esprit Samedi 21 mars, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription à biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr

Découvrez comment les savants exploraient l’esprit humain grâce à des ouvrages anciens sur la psychologie, les humeurs, les névroses, etc. Une exploration des savoirs et des lieux girondins qui ont marqué l’histoire de la santé mentale.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Plongée dans les réserves patrimoniales, autour d’une sélection d’ouvrages consacrés aux savoirs et aux lieux girondins liés à la santé mentale. POC Patrimoine

Gallica – L’art de connaître les hommes par la physionomie. Tome 1 / , par Gaspar Lavater.