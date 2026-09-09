Le patrimoine protégé de Beausoleil, Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati Beausoleil, Beausoleil

Informations pratiques

Le patrimoine protégé de Beausoleil Samedi 19 septembre, 09h30 Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati Beausoleil Alpes-Maritimes

10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Le service des archives de Beausoleil, Centre histoire et mémoire Roger Bennati, vous accueille, en accès libre, samedi 19 septembre de 9h30 à 17h30 pour l’exposition Le patrimoine protégé de Beausoleil sur la thématique des JEP 2026.

Nous partirons à la découverte des sociétés savantes et d’un prince qui ont sauvé l’oppidum ligure du Mont des Mules, d’un architecte qui a préféré sauver le Riviera Palace plutôt que le voir raser, d’une famille qui se bat pour sauver et valoriser son patrimoine tout juste inscrit en février 2018, la villa Juturne. RESISTER.

Nous verrons les rénovations et le travail des artisans : RAVIVER.

Nous finirons par le Domaine Charlot, qui bien que non protégé M.H., est un patrimoine qui s’est réinventé dans un projet de Tiers-lieu : REIMAGINER.

Nous organisons deux visites commentées (une à 10h30 et une à 14h) de l’exposition et de la villa Juturne, uniquement sur inscription.

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati Beausoleil 26 avenue du Maréchal Foch 06240 Beausoleil Beausoleil 06240 Parc Europe Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493417131 [{« type »: « phone », « value »: « 0493417131 »}] Le service des archives Centre histoire et mémoire Roger Bennati est installé au centre-ville de Beausoleil et vous propose tout au long de l’année des expositions. En 2026, les Jep offrent la possibilité d’ une visite de l’ exposition sur le patrimoine protégé de Beausoleil suivie d’une découverte de la villa Juturne, inscrite au titre des monuments historiques parking souterrain Libération ou dans la rue

Le service des archives de Beausoleil, Centre histoire et mémoire Roger Bennati, vous accueille, en accès libre, samedi 19 septembre de 9h30 à 17h30 pour l’exposition Le patrimoine protégé de sur la …

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