« Le patrimoine rhumier de la Réunion se dévoile » 20 et 21 septembre La Saga du Rhum La Réunion

Tarif réduit et unique durant tout le week-end, les 20 et 21 septembre. Réservation sur https://resa.sagadurhum.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Embarquez pour une visite guidée qui vous fera découvrir l’intégralité de notre parcours permanent de visite.

6 visites de 1h30 proposées par jour.

La Saga du Rhum Chemin Frédeline – 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 35 81 90 http://www.sagadurhum.fr Unique musée dédié aux rhums, installé au cœur de la plus ancienne distillerie familiale en activité dans l’île. La Saga du Rhum vous transporte dans une aventure historique, culturelle, sensorielle. Partagez l’aventure humaine et technique de cette production traditionnelle, fortement ancrée dans l’histoire de l’île de La Réunion et des ses habitants. Prendre la sortie Ravine Blanche à Saint-Pierre

Journées européennes du patrimoine 2025

Bruno Dennemont