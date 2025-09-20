Le patrimoine scientifique de l’ULCO Maison de la recherche en environnement industriel, 145 Avenue M. Schumann Dunkerque

Le patrimoine scientifique de l’ULCO Samedi 20 septembre, 09h30, 14h00 Maison de la recherche en environnement industriel, 145 Avenue M. Schumann Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

A deux pas du centre-ville, découvrez un patrimoine scientifique d’exception à l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) !

Le samedi 20 septembre, physiciens, chimistes, biologistes, toxicologues et géographes vous ouvrent les portes de leurs laboratoires.

Atmosphère, pollution, santé, matériaux innovants, évolution de nos plages… explorez des recherches ancrées sur notre littoral. Visitez la Maison de la Recherche en Environnement Industriel et ses plateformes de pointe.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir comment le patrimoine scientifique local façonne notre vision du monde de demain !

Plus d’information sur www.univ-littoral.fr

Heure dernière visite : 12h et 16h30

