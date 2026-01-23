Le patrimoine se déguste Place de l’Hôtel de Ville Angoulême

Le patrimoine se déguste

Place de l'Hôtel de Ville Chocolaterie Duceau Angoulême Charente

Tarif : 3 EUR

Tarif réduit

Ami du patrimoine et pass découverte.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 18:00:00

fin : 2026-03-03 20:00:00

Date(s) :

2026-02-03 2026-03-03

Visite du laboratoire de la chocolaterie Duceau par Jean-Christophe Crosnier, maître-chocolatier, lauréat 2017 de l’Award de l’équilibre des saveurs décerné par le Guide des croqueurs de chocolat et l’un des cent meilleurs chocolatiers de France.

Place de l'Hôtel de Ville Chocolaterie Duceau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Jean-Christophe Crosnier, master chocolatier, winner of the 2017 Balanced Flavor Award from the Guide des croqueurs de chocolat and one of France?s top 100 chocolatiers, takes you on a tour of the Duceau chocolate laboratory.

