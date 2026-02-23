Le patrimoine, une histoire de vieux ? Musée de Bretagne Rennes Vendredi 27 mars, 16h30 Ille-et-Vilaine

Les jeunes s’intéressent-ils à l’histoire et au patrimoine ?

Le patrimoine leur paraît-il trop vieux ? Trop intellectuel ? Inaccessible ? Comment rendre ce sujet plus ludique et attractif ?

_“Diplômé en histoire, management, et histoire de l’art, je m’intéresse au patrimoine culturel local depuis mon plus jeune âge. Véritable passionné, j’ai créé l’inventaire de Mérimée, sur Tiktok et Instagram, afin de valoriser le patrimoine de manière ludique et montrer aux gens qu’il est facile de se renseigner sur notre histoire et nos monuments.“_

@**linventaire_de_merimee**

Début : 2026-03-27T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T17:15:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



