Vervins

Le patroine fortifié en aquarelle par Léon Albertini

3 Rue du Traité de Paix Vervins Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Cette exposition réunit une série d’aquarelles consacrées aux églises fortifiées, témoins remarquables d’une époque où les lieux de culte étaient aussi des refuges et des ouvrages de défense.

Cette exposition réunit une série d’aquarelles consacrées aux églises fortifiées, témoins remarquables d’une époque où les lieux de culte étaient aussi des refuges et des ouvrages de défense. Érigées principalement entre le Moyen Âge et la Renaissance dans nos régions exposées aux conflits et aux invasions, ces constructions singulières associent architecture religieuse et fonction militaire. .

3 Rue du Traité de Paix Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 94 51 musee.vervins@gmail.com

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English :

This exhibition brings together a series of watercolors dedicated to fortified churches, remarkable witnesses to an era when places of worship were also refuges and defensive works.

L’événement Le patroine fortifié en aquarelle par Léon Albertini Vervins a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Aisne Tourisme