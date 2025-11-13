L’é.Paulée nantaise 2025 Nantes et communes de la métropole Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 00:00 –

Gratuit : non Tarif du menu fixé par le restaurant. Tout public

Pour sa 8e édition, l’événement solidaire L’é.Paulée nantaise propose une soirée unique dédiée au partage, à la convivialité et à la solidarité !Le principe ? Chaque restaurant invite un viticulteur, un menu unique est proposé avec accord mets et vins du vigneron invité, une somme est reversée à l’association l’é.Paulée Nantaise, qui redistribue et/ou participe à la promotion de la gastronomie et du vin du vignoble nantais.Venez nombreux et vous aussi vivez l’expérience à ne pas manquer !Pour cette soirée :??Un dîner unique avec accord mets et vins??Le vigneron vous présente ses cuvées et son histoire?? Partez à la découverte de la gastronomie et des vins du vignoble nantais et surtout au plaisir d’être ensembleNB : Toutes les réservations se font directement auprès du restaurantLa liste des restaurateurs est à retrouver ici

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

https://www.facebook.com/epaulee.nantaise/