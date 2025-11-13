L’é.Paulée nantaise 2025 Nantes et communes de la métropole Nantes
L’é.Paulée nantaise 2025 Nantes et communes de la métropole Nantes jeudi 13 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 00:00 –
Gratuit : non Tarif du menu fixé par le restaurant. Tout public
Pour sa 8e édition, l’événement solidaire L’é.Paulée nantaise propose une soirée unique dédiée au partage, à la convivialité et à la solidarité !Le principe ? Chaque restaurant invite un viticulteur, un menu unique est proposé avec accord mets et vins du vigneron invité, une somme est reversée à l’association l’é.Paulée Nantaise, qui redistribue et/ou participe à la promotion de la gastronomie et du vin du vignoble nantais.Venez nombreux et vous aussi vivez l’expérience à ne pas manquer !Pour cette soirée :??Un dîner unique avec accord mets et vins??Le vigneron vous présente ses cuvées et son histoire?? Partez à la découverte de la gastronomie et des vins du vignoble nantais et surtout au plaisir d’être ensembleNB : Toutes les réservations se font directement auprès du restaurantLa liste des restaurateurs est à retrouver ici
Nantes et communes de la métropole Nantes 44000
https://www.facebook.com/epaulee.nantaise/