Le Pavillon Francilien au Salon International de l’Agriculture 2026 : cap sur le hall 7 !, Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris (75), Paris

Le Pavillon Francilien au Salon International de l’Agriculture 2026 : cap sur le hall 7 ! 21 février – 1 mars Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris (75) Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T09:00:00+01:00 – 2026-02-21T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T09:00:00+01:00 – 2026-03-01T19:00:00+01:00

Cette année, le Salon International de l’Agriculture met à l’honneur le thème « Génération Solutions », et le pavillon francilien vous donne rendez-vous au hall 7, l’espace 7.1 et 7.2 réunit l’ensemble des régions de France… et pour la première fois, l’Outre-Mer !

Un pavillon francilien de 420 m² au cœur du salon

Sous l’impulsion de la Région Île-de-France, Agriculteurs d’Île-de-France et de la Chambre d’agriculture de région Île-de-France, le pavillon francilien est présent sur 420 m² dédiés au meilleur de l’agriculture d’Île-de-France.

Les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines y seront présents, aux côtés de plus de soixante exposants venus partager leurs produits, leur savoir-faire et leur passion, sous les marques « Produits en Île-de-France » et « Bienvenue à la Ferme ».

Un espace dédié à la richesse du terroir francilien

Le Pavillon Francilien invite le public à (re)découvrir la diversité et la qualité des produits agricoles franciliens, à travers des animations, des dégustations et des rencontres avec les producteurs.

Parmi les incontournables de cette édition :

La baguette francilienne, inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO, mise en avant par les boulangers du Grand Paris.

Les AOP Brie de Meaux et Brie de Melun, célébrées lors de la journée « Produits laitiers ».

Les brasseurs franciliens, valorisant la filière régionale du houblon.

Des dégustations gastronomiques orchestrées par les Maîtres Restaurateurs, sublimant les produits du terroir.

Un programme d’animations immersif et ludique

Cette année, le pavillon propose une expérience interactive, conviviale et accessible à tous :

Pour les curieux et les gourmands : une roue des questions sur l’agriculture francilienne (de 9h à 12h) avec de nombreux lots à gagner.

Pour les passionnés et les professionnels : des après-midis animés par des spécialistes autour des grandes filières franciliennes : céréales, horticulture, viandes, produits laitiers, innovation, viticulture…

Pour les enfants : des initiations aux productions franciliennes, des ateliers de fabrication de pain, de pâtes et du rempotage de plantes.

Le Salon International Agricole, est un moment de partage et de dialogue entre les experts du secteur et le grand public, c’est une occasion unique de plonger au cœur de l’agriculture francilienne !

