Le Pavillon Unesco Le Grand Off de la bande dessinée 71bis Rue Hergé Angoulême

Le Pavillon Unesco Le Grand Off de la bande dessinée
71bis Rue Hergé 16/9e Angoulême Charente
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
Dans son nouvel écrin restauré, le 16/9ᵉ , le club UNESCO de la ville propose un programme riche pour Le Grand Off de la bande dessinée.
English :
In its newly restored 16/9? venue, the city’s UNESCO club offers a rich program for Le Grand Off de la bande dessinée.
