Le Pavillon Unesco Le Grand Off de la bande dessinée 71bis Rue Hergé Angoulême

Le Pavillon Unesco Le Grand Off de la bande dessinée

71bis Rue Hergé 16/9e Angoulême Charente

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

2026-01-29

Dans son nouvel écrin restauré, le 16/9ᵉ , le club UNESCO de la ville propose un programme riche pour Le Grand Off de la bande dessinée.

71bis Rue Hergé 16/9e Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

In its newly restored 16/9? venue, the city’s UNESCO club offers a rich program for Le Grand Off de la bande dessinée.

