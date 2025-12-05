Le pays des autres Le StanG Pluvigner

Le pays des autres

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Théâtre

Par la Compagnie Plus d’une voix

Un Seule en scène d’Hélène Lacoste d’après le roman de Leïla Slimani

Le spectacle raconte le parcours d’une jeune alsacienne qui, pour suivre l’homme qu’elle aime, part vivre au Maroc. Il s’agit d’un récit de vie, celui d’une femme à la soif d’aventure, qui prend le risque de découvrir un pays inconnu.

Le spectacle sera suivi d’un atelier d’écriture proposé le samedi 6 de 10h à 13h.

Inscriptions à la médiathèque. .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

