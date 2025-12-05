Le pays des autres Le StanG Pluvigner
Théâtre
Par la Compagnie Plus d’une voix
Un Seule en scène d’Hélène Lacoste d’après le roman de Leïla Slimani
Le spectacle raconte le parcours d’une jeune alsacienne qui, pour suivre l’homme qu’elle aime, part vivre au Maroc. Il s’agit d’un récit de vie, celui d’une femme à la soif d’aventure, qui prend le risque de découvrir un pays inconnu.
Le spectacle sera suivi d’un atelier d’écriture proposé le samedi 6 de 10h à 13h.
Inscriptions à la médiathèque. .
Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10
