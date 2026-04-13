Le pays des pyramides et des pharaons, La julienne, Plan-les-Ouates
Le pays des pyramides et des pharaons, La julienne, Plan-les-Ouates mercredi 6 mai 2026.
Le pays des pyramides et des pharaons Mercredi 6 mai, 14h30 La julienne
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
Gratuit, sur inscription. Enfants accompagnés ou non.
Atelier proposé par Culture Mosaïque.
Une histoire inspirée de l’Egypte ancienne vous sera racontée et vous enfilerez votre costume d’égyptologue en herbe pour retrouver de petites amulettes dans du plâtre à l’aide d’outils adaptés. Puis, vous serez initiés à l’écriture des hiéroglyphes, décorerez votre papyrus et repartirez avec vos découvertes et vos créations.
La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/programmation-a-la-julienne-XXQLYFWTLM »}]
Atelier gratuit pour enfants (4-10 ans)
DR
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