Le pays du Sundgau- À partir de 7 ans Altkirch

Le pays du Sundgau- À partir de 7 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

2026-02-18

Découvrez le jeu Le Pays du Sundgau pour explorer les trésors du territoire en famille ou entre amis! Un moment ludique et convivial.

Jeu de société Sur inscription

Vous pensez tout savoir sur le Sundgau … Ou rein du tout?

Découvrez le jeu Le Pays du Sundgau, qui vous invite à explorer les trésors du territoire, en famille ou entre amis.

Questions, charades, devinettes et photos vous feront voyager d’Altkirch à Ferrette, en pasant par Illfurth, Dannemarie, Seppois-le-Bas et Hirsingue.

Un moment ludique et convivial pour (re)découvrir notre territoire!

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

English :

Discover the Le Pays du Sundgau game and explore the region’s treasures with family and friends! A fun and friendly experience.

