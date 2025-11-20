Le pays où l’on arrive un jour Médiathèque André Dhôtel Attigny

Le pays où l’on arrive un jour Médiathèque André Dhôtel Attigny jeudi 20 novembre 2025.

Le pays où l’on arrive un jour

Médiathèque André Dhôtel 21 place Charlemagne Attigny Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

À l’occasion de la sortie de Le Pays où l’on arrive un jour , découvrez l’univers d’André Dhôtel, à la Médiathèque d’Attigny le 20 novembre de 18h30 à 20h. Roland Frankart dressera le portrait de l’écrivain et l’éditeur Dominique Tourte et l’illustratrice Julie Faure-Brac présenteront leur ouvrage.

.

Médiathèque André Dhôtel 21 place Charlemagne Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 9 67 36 26 62 bibliotheque.attigny@orange.fr

English :

To mark the release of « Le Pays où l’on arrive un jour », discover the world of André Dhôtel, at the Médiathèque d’Attigny on November 20 from 6:30pm to 8pm. Roland Frankart will portray the writer, and publisher Dominique Tourte and illustrator Julie Faure-Brac will present their work.

German :

Anlässlich der Veröffentlichung von « Le Pays où l’on arrive un jour » entdecken Sie am 20. November von 18.30 bis 20.00 Uhr in der Mediathek von Attigny die Welt von André Dhôtel. Roland Frankart wird den Schriftsteller porträtieren und der Verleger Dominique Tourte und die Illustratorin Julie Faure-Brac werden ihr Werk vorstellen.

Italiano :

In occasione dell’uscita di « Le Pays où l’on arrive un jour », scoprite l’universo di André Dhôtel alla Médiathèque d’Attigny il 20 novembre dalle 18.30 alle 20.00. Roland Frankart dipingerà un ritratto dello scrittore, mentre l’editore Dominique Tourte e l’illustratrice Julie Faure-Brac presenteranno il loro libro.

Espanol :

Con motivo del lanzamiento de « Le Pays où l’on arrive un jour », descubra el universo de André Dhôtel en la Mediateca de Attigny el 20 de noviembre de 18.30 a 20.00 horas. Roland Frankart pintará un retrato del escritor, y el editor Dominique Tourte y la ilustradora Julie Faure-Brac presentarán su libro.

L’événement Le pays où l’on arrive un jour Attigny a été mis à jour le 2025-09-18 par Ardennes Tourisme