Pour cette première soirée, découvrez Walid Chmait, une vie au coeur du cinéma.

Walid Chmait Saab, connu sous le nom de Walid Chmait, était un des pionniers de la critique de cinéma au Liban. Également réalisateur, acteur, animateur à la télévision et à la radio, notamment sur Télé Liban,son influence s’est étendue au-delà des frontières libanaises, marquant de manière significative le cinéma Arabe. Pour lui rendre hommage, son fils, Salim Saab décide de le filmer en 2023 afin de réaliser un documentaire sur sa carrière. Mais peu après le début du tournage, Walid Chmait s’éteint à l’âge de 82 ans. Salim Saab poursuit alors le projet en recueillant les témoignages de ceux qui ont connu son père et ont travaillé avec lui, éclairant tout un pan de l’histoire culturelle libanaise pendant la seconde partie du 20e siècle.

À propos du réalisateur

Salim Saab est réalisateur et rédacteur pour plusieurs médias tels que RFI et Le Courrier de l’Atlas. En 2017, il réalise Beyrouth Street : Hip Hop au Liban un documentaire qui retrace l’histoire du Hip Hop au pays du cèdre. Par la suite, il réalise de nombreux documentaires comme Forte, Le Cèdre d’octobre et Toxic Hope. En 2025, il rend hommage à son père avec le documentaire Walid Chmait, une vie au cœur du cinéma.

En partenariat avec la 21e édition du PCMMO – Panorama Cinéma Maghreb Moyen-Orient, l’ICI présente deux documentaires : deux regards de cinéastes dans le cadre du Focus Syrie.

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-26T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T19:00:00+02:00_2026-03-26T22:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



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