Le Pédé – Collectif Jeanine Machine Place Pierre Sémard Rezé dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 15:00 – 16:30

Gratuit : non Gratuit, entrée libre

Poing levé, suivez Brice Lagenèbre pour une traversée militante, joyeuse et nécessaire ! Cet excellent comédien endosse, avec beaucoup d’humour, les costumes des personnalités des luttes et mouvements sociaux qui ont participé à la reconnaissance des droits des homosexuels jusqu’à celle de la culture queer d’aujourd’hui. Accompagné de Céline Bertin, il nous entraîne au fil d’une scénographie énergique, dans une marche des fiertés, spectaculaire et drôle. Jouer un spectacle qui s’appelle Le Pédé, en 2025, en France ? Magnifique pied de nez à l’homophobie.

Place Pierre Sémard Rezé 44400