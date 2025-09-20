Le Pédé – Collectif Jeanine Machine Rue Jean Jaurès Saint-Herblain

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:15:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:15:00

Théâtre / Marche des fiertés

Poing levé, suivez Brice pour une traversée militante, joyeuse et nécessaire de l’Histoire de la culture homosexuelle à partir du XXe siècle. Tour à tour, cet excellent comédien endosse, avec beaucoup d’humour, les costumes des personnalités des luttes et mouvements sociaux qui ont participé à la reconnaissance des droits des homosexuels jusqu’à celle de la culture queer d’aujourd’hui. Sans concession, Brice se raconte et s’amuse à balayer tous les stéréotypes. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur une Histoire tumultueuse et méconnue, de se la réapproprier jusqu’à ses insultes les plus violentes…

Un spectacle qui se situe à mi-chemin entre une quête intime, un documentaire et une belle manifestation qui va droit au cœur.

Création collective dirigée par Brice Lagenèbre

Jeu : Brice Lagenèbre

Durée : 2h15

Tout public à partir de 12 ans

Spectacle en déambulation

Rendez-vous à ONYX à 17h15 ou Place de Preux à 17h45

Rue Jean Jaurès Rue Jean Jaurès, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Preux Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans le cadre des Journées du patrimoine

Le Pédé – Collectif Jeanine Machine © Rachel Paty