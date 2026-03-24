Le pédé

Rues de Mont de Marsan Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Battons le pavé en ce mois de mai !

Les Théâtres de Gascogne proposent une fin de saison en déambulation dans les rues de Mont de Marsan. Deux spectacles avec des propos artistiques et politiques en résonance avec l’espace public et le monde que nous habitons.

Vous avez raté la marche des fiertés ? Le collectif Jeanine Machine est là pour une séance de rattrapage dans les rues de Mont-de-Marsan.

Au milieu de l’espace public, un homme nous raconte les luttes qui ont fait l’histoire de la culture homosexuelle du 20ème siècle et participent à la culture queer d’aujourd’hui. Il traverse le temps pour redonner vie aux pionnier·es des soulèvements sociaux qui ont construit le mouvement.

A travers une marche, qui s’apparente à celle des fiertés, il convie le public à un spectacle à mi-chemin entre une quête collective, un documentaire et une manifestation.

Parcourir ces luttes c’est .

Rues de Mont de Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Le pédé

L’événement Le pédé Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Mont-de-Marsan