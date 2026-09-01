Le Pègue – Démonstration de tournage de poterie Journée européenne du patrimoine Musée Archéologique du Pègue Le Pègue

dimanche 20 septembre 2026 · Musée Archéologique du Pègue · Le Pègue

Informations pratiques

Le Pègue

Le Pègue – Démonstration de tournage de poterie Journée européenne du patrimoine

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Musée archéologique du Pègue vous invite à une démonstration de tournage de poterie avec Sandrine Loison, de l’Atelier Douce Argile.

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Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21

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English :

The Le Pégue Archaeological Museum invites you to a pottery-throwing demonstration with Sandrine Loison from the Atelier Douce Argile.

L’événement Le Pègue – Démonstration de tournage de poterie Journée européenne du patrimoine Le Pègue a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes