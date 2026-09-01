Le Pègue – Démonstration de tournage de poterie Journée européenne du patrimoine Musée Archéologique du Pègue Le Pègue
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Archéologique du Pègue · Le Pègue
Informations pratiques
Le Pègue
Le Pègue – Démonstration de tournage de poterie Journée européenne du patrimoine
Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Musée archéologique du Pègue vous invite à une démonstration de tournage de poterie avec Sandrine Loison, de l’Atelier Douce Argile.
.
Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Le Pégue Archaeological Museum invites you to a pottery-throwing demonstration with Sandrine Loison from the Atelier Douce Argile.
L’événement Le Pègue – Démonstration de tournage de poterie Journée européenne du patrimoine Le Pègue a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Le Pègue (Drôme)
- Visite guidée du Musée Archéologique du Pègue, Musée archéologique du Pègue, Le Pègue 19 septembre 2026
- Le Pègue – Visite guidée du Musée Archéologique Journée européenne du patrimoine Musée Archéologique du Pègue Le Pègue 19 septembre 2026
- Visite commentée du village médiéval du Pègue, Musée archéologique du Pègue, Le Pègue 19 septembre 2026
- Le Pègue – Visite commentée du Village Médiéval Journée européenne du patrimoine Musée Archéologique du Pègue Le Pègue 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’oppidum et de la chapelle Saint Marcel du Pègue, Musée archéologique du Pègue, Le Pègue 20 septembre 2026