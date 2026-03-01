Le Pègue en Fête SALLE POLYVALENTE Le Pègue
Le Pègue en Fête SALLE POLYVALENTE Le Pègue samedi 14 mars 2026.
SALLE POLYVALENTE La MAIRIE 70 André Chauvin Le Pègue Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-15 02:00:00
2026-03-14
Soirée Dansante 80’/90′? Animée par le DJ Alain COUSTON.
Petite restauration, Buvette, Food Trucks (salé et sucré). 1 Boisson est offerte, si vous êtes costumé. Sortez donc vos plus belles tenues dignes des années 80 et 90 !
SALLE POLYVALENTE La MAIRIE 70 André Chauvin Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 73 36 16 lepegueenfete@gmail.com
English :
80’/90′ Dance Party? Hosted by DJ Alain COUSTON.
Snacks, refreshments, food trucks (savoury and sweet). 1 free drink if you’re in costume. So get out your best 80’s and 90’s outfits!
L’événement Le Pègue en Fête Le Pègue a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes