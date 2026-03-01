Le Pègue en Fête SALLE POLYVALENTE Le Pègue

Le Pègue en Fête

SALLE POLYVALENTE La MAIRIE 70 André Chauvin Le Pègue Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-15 02:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Soirée Dansante 80’/90′? Animée par le DJ Alain COUSTON.

Petite restauration, Buvette, Food Trucks (salé et sucré). 1 Boisson est offerte, si vous êtes costumé. Sortez donc vos plus belles tenues dignes des années 80 et 90 !

+33 7 81 73 36 16 lepegueenfete@gmail.com

English :

80’/90′ Dance Party? Hosted by DJ Alain COUSTON.

Snacks, refreshments, food trucks (savoury and sweet). 1 free drink if you’re in costume. So get out your best 80’s and 90’s outfits!

