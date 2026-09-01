Le Pègue – Visite commentée de l’oppidum et de la chapelle Saint-Marcel Journée Européenne du Patrimoine Musée Archéologique du Pègue Le Pègue

Informations pratiques

Le Pègue

Le Pègue – Visite commentée de l’oppidum et de la chapelle Saint-Marcel Journée Européenne du Patrimoine

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Au cours d’une visite organisée par le Musée archéologique, découvrez l’oppidum du Pègue, un site unique de l’âge du Fer en Drôme provençale, haut lieu de rencontre entre les Grecs et les Celtes.

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Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21

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English :

During a tour organized by the Archaeological Museum, discover the Oppidum of Le Pégue, a unique Iron Age site in the Drôme Provençale, a major meeting place between the Greeks and the Celts.

L’événement Le Pègue – Visite commentée de l’oppidum et de la chapelle Saint-Marcel Journée Européenne du Patrimoine Le Pègue a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes