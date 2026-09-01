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AGENDA · Le Pègue

Le Pègue – Visite commentée du Village Médiéval Journée européenne du patrimoine Musée Archéologique du Pègue Le Pègue

samedi 19 septembre 2026 · Musée Archéologique du Pègue · Le Pègue

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée Archéologique du Pègue
Adresse
2 rue du donjon
Ville
26770 Le Pègue
Département
Drôme
Tarif

Le Pègue

Le Pègue – Visite commentée du Village Médiéval Journée européenne du patrimoine

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Musée Archéologique du Pègue vous propose de découvrir son magnifique village médiéval lors d’une visite commentée !
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Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21 

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English :

The Archaeological Museum of Le Pégue invites you to discover its magnificent medieval village on a guided tour!

L’événement Le Pègue – Visite commentée du Village Médiéval Journée européenne du patrimoine Le Pègue a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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